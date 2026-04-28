Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tokat Haberleri "Yaşayan İnsan Hazinesi" Tokatlı Yaşar Güç 85 yıllık aile mesleği kavalcılığı yaşatıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında kaval yapımında "Yaşayan İnsan Hazineleri" arasında yer alan Tokatlı 58 yaşındaki kaval ustası Yaşar Güç, 85 yıllık aile mesleğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 11:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niksar ilçesinde evinin altında kurduğu atölyede kaval üreten Güç'ün ismi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2009 yılında, kaval yapımı ve icrası dalında UNESCO'ya sunuldu. Güç, aynı yıl UNESCO tarafından Kültür Mirası Listesi'ne "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak kabul edildi ve 2010'da ödülünü aldı.

        Güç, AA muhabirine, ailesinin 85 yıldır kavalcılık yaptığını, mesleğe küçük yaşta babasının yanında başladığını söyledi.

        İlkokulu tamamladıktan sonra 11 yaşında babasının yanında kaval yapımını öğrenmeye başladığını anlatan Güç, "Sanatı yaşatmaya çalışıyorum. Kaval yapımında 2010'da Yaşayan İnsan Hazineleri'ne seçildim. Bu ödül sayesinde yaptığımız işin öneminin farkına vardık. Gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili oldu. Herkes bu şekilde sanatımızı tanımış oldu. Biz de en iyi şekilde tanıtmış olacağız." dedi.

        - Ses aralıklarına göre 12 tonda kaval üretiyor

        Kavalın halk arasında "çoban sazı" olarak bilindiğini belirten Güç, enstrümanın farklı türleri bulunduğuna işaret etti.

        Güç, "Kavalın dilli ve dilsiz olmak üzere çeşitleri var. 4 farklı grup halinde üretim yapıyorum. Ses aralıklarına göre 12 tonda kaval üretiyoruz. 48 ses olarak kaval ortaya çıkıyor. Boyları ise 20 santimetreden 82 santimetreye kadar değişiyor. Yapım süresi modele göre 3-4 saatten birkaç güne kadar uzayabiliyor." diye konuştu.

        Ürettikleri kavalların hem yurt içi hem de yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Güç, "Kavalları Almanya, Avusturya, Polonya, Rusya, Amerika ve Avustralya'ya gönderiyoruz. Yurt içinde de birçok şehirden talep alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaval fiyatının ürünün özelliklerine göre değiştiğini belirten Güç, enstrümanı yalnızca çobanların değil, konservatuvar öğrencilerinin de kullandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

