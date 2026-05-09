Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladılar

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencileri Anneler Günü'nü kutladılar. Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Şehit Ali Gülhan Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte, okunan şiirler, video gösterimleri ve koro performansları izleyiciler tarafından beğeni topladı. Program çocukların annelerine hediye vermesiyle sona erdi. Etkinliğe, Kaymakam Yeşim Altın, İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

