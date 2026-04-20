Yeşilyurt'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.



Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlenen yarışmaya ilçe genelindeki ortaokullardan toplamda 8 öğrenci katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural ile İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ile ilçe vaizi Ozan Arıkan'ın da hazır bulunduğu ve jüri üyeliğini İlçe Müftülüğünde görevli Kur'an Kursu hocası Selim Evren, İlçe Milli Eğiti Eğitim Şube Müdürü Şaban Demir ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban'ın yaptığı yarışmada öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den sure ve ayetleri okudu.



Yarışma sonunda kızlarda Milli Hakimiyet Ortaokulu öğrencisi Habibe Kaya ile erkekler kategorisinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mehmet Emin Biçici birinci oldu.



Birinci olan öğrenciler, Tokat'ta düzenlenecek Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma il birinciliği yarışmasında Yeşilyurt ilçesini temsil edecek.

