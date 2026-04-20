        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Yeşilyurt'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

        Yeşilyurt'ta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ortaokullar arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda düzenlenen yarışmaya ilçe genelindeki ortaokullardan toplamda 8 öğrenci katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural ile İlçe Müftüsü Murat Darılmaz ile ilçe vaizi Ozan Arıkan'ın da hazır bulunduğu ve jüri üyeliğini İlçe Müftülüğünde görevli Kur'an Kursu hocası Selim Evren, İlçe Milli Eğiti Eğitim Şube Müdürü Şaban Demir ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban'ın yaptığı yarışmada öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den sure ve ayetleri okudu.

        Yarışma sonunda kızlarda Milli Hakimiyet Ortaokulu öğrencisi Habibe Kaya ile erkekler kategorisinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Mehmet Emin Biçici birinci oldu.

        Birinci olan öğrenciler, Tokat'ta düzenlenecek Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma il birinciliği yarışmasında Yeşilyurt ilçesini temsil edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Tokat'ta servis minibüsü otomobille çarpıştı: 10 yaralı
        Tokat'ta okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 10 öğrenci hafif yar...
