        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Akciğerinde pıhtı tespit edilen Gürcü hasta Trabzon'da sağlığına kavuştu

        Akciğerinde pıhtı tespit edilen Gürcü hasta Trabzon'da sağlığına kavuştu

        Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla akciğerindeki kan pıhtısı temizlenen Gürcü Revaz Davitadze, sağlığını geri kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Akciğerinde pıhtı tespit edilen Gürcü hasta Trabzon'da sağlığına kavuştu

        Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla akciğerindeki kan pıhtısı temizlenen Gürcü Revaz Davitadze, sağlığını geri kazandı.

        Şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetleri yaşayan Davitadze, bir süre önce memleketinde hastaneye müracaat etti.

        Akciğerinde tümör olabileceği değerlendirilen 60 yaşındaki Davitadze, ileri tetkik ve tedavi için KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan detaylı görüntüleme ve incelemelerde Davitadze'nin rahatsızlığının, akciğerindeki kan pıhtısından kaynaklandığı tespit edildi.

        Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş öncülüğünde göğüs cerrahisi ekibince gerçekleştirilen operasyonla akciğerindeki pıhtı temizlenen Davitadze, başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

        Revaz Davitadze, AA muhabirine, Trabzon'daki tedaviyle kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyledi.

        Doktorlara ve diğer personele teşekkür eden Davitadze, "Kendimi artık çok iyi hissediyorum. Tedavimin başından sonuna kadar her şey çok iyi gitti, evime mutlu dönüyorum." dedi.

        Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise hastanın akciğerindeki pıhtılaşmış kanı boşalttıklarını ifade ederek, "Aynı zamanda akciğerde daha önce geçirmiş olduğu enfeksiyonlara bağlı sorunları da vardı. Bu sorunları gidermek için akciğerin göğüs duvarına olan yapışıklıklarını da ortadan kaldırdık ve göğüs tüpü koyarak operasyonu sonlandırdık." diye konuştu.

        Tekinbaş, bir süre yoğun bakımda takip ettikleri hastanın solunum sıkıntısının düzeldiğini, genel sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında alt yapı çalışmaları sürüyor Şehir Hasta...
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında alt yapı çalışmaları sürüyor Şehir Hasta...
        Trabzon'da yayla yolunda şaşırtan görüntü Barma Yaylası yolundaki Ay Meydan...
        Trabzon'da yayla yolunda şaşırtan görüntü Barma Yaylası yolundaki Ay Meydan...
        Christ Oulai: Hedefim oynadığım kulüpte Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak
        Christ Oulai: Hedefim oynadığım kulüpte Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak
        Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto
        Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto
        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'nin hayalleri büyük:
        Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'nin hayalleri büyük:
        Christ Inao Oulai: "Futbolcu olmasaydım matematikçi olurdum" Trabzonspor'un...
        Christ Inao Oulai: "Futbolcu olmasaydım matematikçi olurdum" Trabzonspor'un...