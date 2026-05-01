        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri "Astoria Grande" kruvaziyeri 856 yolcusuyla Trabzon'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, 856 yolcusuyla Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Samsun Limanı'ndan çıkış yapan 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na ulaştı.

        Trabzon Liman İşletmeleri AŞ Liman İşletme Müdürü Nurullah Bilgin, yolcuları çiçekle karşıladı. Horon ekibinin oyunlarına eşlik eden yolcular keyifli anlar yaşadı.

        Ziyaretçiler, işlemlerinin ardından Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmek için limandan ayrıldı.

        Yeni sezonda ilk kez Trabzon Limanı'na gelen kruvaziyerin, akşam saatlerinde Rusya'nın Soçi kentine hareket etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti

        Benzer Haberler

        Mevsimsel alerjiler artışta Hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, ne...
        Mevsimsel alerjiler artışta Hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, ne...
        Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü