Atatürk Köşkü'nü 23 Nisan'da çocuklar ücretsiz ziyaret edebilecek

Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nü ilk ve ortaokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez konakladığı Atatürk Köşkü'nün kapılarının 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz açılacağı belirtildi.





Çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için çeşitli etkinliklerin hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın bayramlarını coşkuyla yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda 23 Nisan'da Atatürk Köşkü'nde evlatlarımızı ücretsiz ağırlayacağız. Tüm öğrencilerimize keyifli geziler diliyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

