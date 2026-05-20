Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Bakan Uraloğlu'na Karadeniz Teknik Üniversitesince fahri doktora ünvanı verildi:

        Bakan Uraloğlu'na Karadeniz Teknik Üniversitesince fahri doktora ünvanı verildi:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktığımızda da anladık ki asıl ödülü ve unvanı halkımızın kalbindeki yerinde almışız. Bundan sonra doktor ünvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu'na Karadeniz Teknik Üniversitesince fahri doktora ünvanı verildi:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktığımızda da anladık ki asıl ödülü ve unvanı halkımızın kalbindeki yerinde almışız. Bundan sonra doktor ünvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız." dedi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde fahri doktora ünvanı tevdi töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, KTÜ'nün İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversite olduğunu söyledi.

        Üniversitenin sadece Trabzon'un değil, ülkenin marka değeri ve gurur abidesi haline geldiğini belirten Uraloğlu, güçlü akademik kadrosu, 30 bin öğrencisi ve 258 bini aşkın mezunu ile önemli üniversitelerden birisi olduğunu dile getirdi.

        Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti çatısı altında ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarını ifade ederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla bu yüce milletin gönlüne girerek 2002 yılından bu yana her girdiğimiz seçimden de birinci çıktığımızda da anladık ki asıl ödülü ve ünvanı halkımızın kalbindeki yerinde almışız. Bundan sonra doktor ünvanı ile yükümüzü ağırlaştırdınız. Demek ki daha çok çalışacağız ve bu ünvana layık olmak için daha fazla gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

        Malatya'da bu sabah meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme değinen Uraloğlu, "Malatya'da depremde çok şükür bir problem yok ama çok şiddetli hissettiler. Rabbim Malatya'mıza, ülkemize tekrarını yaşatmasın inşallah. Allahuteala beterinden saklasın." dedi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Bakan Uraloğlu'na, konuşmasının ardından üniversite senatosunun kararıyla verilen fahri doktora diplomasını sunarak akademik cübbesini giydirdi.

        Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen kuruluş etkinlikleri programına da katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un güçlü üniversiteleriyle Karadeniz'in ve Türkiye'nin önemli bir yükseköğretim merkezi haline geldiğini belirtti.

        Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi'nin kısa sürede 2 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, devlet konservatuarı ve araştırma merkezleriyle önemli bir eğitim yuvası haline geldiğine işaret etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, "Trabzon'umuzu başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli’ni tamamlayarak İran ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık." dedi.

        Trabzon'a yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, hem şehri modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı trenle tanıştıracak dev projelerin hayata geçtiğini belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16,2 kilometrelik 1. etabı için de ihale tekliflerimizi almıştık. İnşallah 2 Haziran'da ihaleyi sonuçlandıracağız." ifadesini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yapılacak yeni havalimanı projesine değinerek, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın da son ziyaretlerinde verdiği müjde doğrultusunda 10 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği yeni havalimanımızı mevcut pistin biraz daha kuzeyinde, denizde inşa ediyoruz. Yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda temelini atıp yapım çalışmalarına başlıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Meteorolojiden 11 ile "sarı" kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Fransa’da Nestlé alarmı
        Fransa’da Nestlé alarmı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        3 kişiyi öldürmüştü... Selektör katliamı kamerada!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        Trump'tan Küba'ya "yeni bir ilişki" teklifi
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz...
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz...
        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi unutulmad...
        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi unutulmad...
        Of'ta dikiş nakış kursu sergisi açıldı
        Of'ta dikiş nakış kursu sergisi açıldı
        Trabzon'da yaylalara göçü temsil eden "Mayıs 7'si Festivali" yapıldı
        Trabzon'da yaylalara göçü temsil eden "Mayıs 7'si Festivali" yapıldı
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz
        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle a...
        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle a...