Çaykara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Kurt, Gençlik Merkezi'nde organize edilen törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Çaykara Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu, halk oyunları ekipleri ise gösteri sundu. Öğrenciler arasında halat çekme ve çuval yarışması düzenlendi.
Kaymakam Ali Sapmaz, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak'ın da katıldığı törende, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
