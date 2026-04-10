Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Giriş: 10.04.2026 - 21:54
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktığı törene, Kaymakam Ali Sapmaz, Belediye Başkanı Hanefi Tok, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri