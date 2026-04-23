        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Çocukların boyadığı Trabzonspor formalarından elde edilecek gelir LÖSEV'e bağışlanacak

        Çocukların boyadığı Trabzonspor formalarından elde edilecek gelir LÖSEV'e bağışlanacak

        Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerinin boyadığı formalardan elde edilecek geliri Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına (LÖSEV) bağışlayacak.

        Giriş: 23.04.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Düzköy ilçesindeki Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencilerinin videosuna yer verildi.

        Videoda, sınıfa giren öğrenciler sıraların üzerindeki formalara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Trabzonspor'u simgeleyen resimler çizdi.

        Öğrenciler, Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Andre Onana, Tim Jabol Folcarelli, Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi oyuncuların formalarını renklendirdi.

        Paylaşılan videoda, "Yine 23 Nisan'da, yine çocuklarımızın hayalleri formamızda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarımızın çizimleriyle özelleştirilen formalarımız maçın ardından satışa sunulacak, elde edilecek tüm gelir LÖSEV'e bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan kulüp, İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum gününü, fotoğrafı ile "Gözündeki iz, yüzündeki tebessüm. Kalbimizde hep aynı yerinde. İyi ki doğdun güzel kalpli Ahmet." notunu paylaşarak kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

