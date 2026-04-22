        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Trabzon'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Trabzon'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen "Uluslararası İlişkiler Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

        Giriş: 22.04.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Trabzon'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen "Uluslararası İlişkiler Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

        KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avrupa Birliği Kulübünce düzenlenen programda konuşan Saral, gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Saral, gençliğinden bu yana memleketine ve Türkiye'ye siyasi arenada hizmet etme arzusunda olduğunu söyledi.

        Ahlak ve tevazunun önemli olduğunu belirten Saral, "Gençler ne düşünüyorsanız, ne kadar güzel düşünce içinde olursanız hiç unutmayın yarın o güzel düşünceleriniz sizi gelip bulacak." ifadesini kullandı.

        Saral, gençlerin Türkiye'nin teminatı olduğuna işaret ederek, "Siyasetle ilgilenebilirsiniz, iş insanı olabilirsiniz, bürokraside, üniversitelerimizde kıymetli hocalarımızın yerini sizler alacaksınız. Şuna inanıyoruz ki dünya Türkiye'ye muhtaç, dünya Türkiye'yi bekliyor. Dünya sizi bekliyor gençler. Bunu boş yere ağzımdan çıkan bir laf olarak söylemiyorum. Dünya Türk gençliğini bekliyor." dedi.

        Türkiye'nin mazlum ülkelerin sesi olduğunu dile getiren Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye varlığıyla dünyada büyük bir güç. Amerika, Rusya, Çin, dördüncü büyük Türkiye. Dış siyasette bunu çok iyi analiz edebilirsiniz. Ne İngiltere, ne Almanya. Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin varlığı belki coğrafyamızın daha çok cehenneme sürüklenmemesine, Dışişleri Bakanımızın, Milli İstihbarat Başkanımızın, diğer arkadaşlarımızın da çok ferasetli, basiretli söylemleriyle, eylemleriyle beraber Türkiye bugün bu kaotik süreci kendinden uzak tutacak her şeyi yapıyor."

        Siyasette yer almak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Saral, "Siyasete ilgi duyuyorsanız her zaman ahlakınız sizin önünüzde olacak, size projektör olacak, size pusula olacak. İnanın siz bunun hazzını, hızını öyle yaşayacaksınız. " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Samsun'a gitti
        Trabzonspor, Samsun'a gitti
        Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır
        Trabzonspor, Samsunspor maçına hazır
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Başkan Ekim koltuğunu miniklere devretti
        Başkan Ekim koltuğunu miniklere devretti
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 293. maçına çıkacak Bordo-mavililerin kupad...
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 293. maçına çıkacak Bordo-mavililerin kupad...