Doğu Karadeniz'den 4 ayda 107 ülkeye 678 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-nisan döneminde yapılan ihracatın tutarı 678 milyon 195 bin 893 dolar oldu.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk dört ayında Trabzon'dan 501 milyon 108 bin, Rize'den 82 milyon 942 bin, Gümüşhane'den 61 milyon 928 bin, Artvin'den 32 milyon 218 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.



İskender, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre Trabzon'da yüzde 7, Rize'de yüzde 26, Gümüşhane'de yüzde 126 ve Artvin'de yüzde 32 artış yaşandığını ifade etti.



En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 352 milyon 720 bin dolarla fındığın geldiğini aktaran İskender, bunu 122 milyon 280 bin dolar ile maden ve metaller, 65 milyon 759 bin dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 56 milyon 392 bin dolarla yaş meyve sebzenin takip ettiğini vurguladı.



İskender, Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 107 ülkeye satış yapıldığına değinerek, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ise İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Fransa olarak sıralandığını kaydetti.



Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak 13 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirten İskender, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 7, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 13 ve Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 74 ve Fransa'ya yapılan ihracatımızda yüzde 66 artış yaşanırken İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 1 oranında düşüş yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.







