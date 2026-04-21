        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Filistinlilerin sesini tiyatro oyunu ile duyuracaklar

        Filistinlilerin sesini tiyatro oyunu ile duyuracaklar

        Trabzon'da tiyatro oyuncuları, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı, hazırladıkları tiyatro oyunu ile anlatmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) oyuncusu ve Trabzon Oda Tiyatrosu (TOT) Genel Sanat Yönetmeni Mahir Elvan'ın yazdığı "Filistin'de Gündoğumu Gibi" adlı tiyatro oyunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle sahneye taşınacak.

        Yaklaşık iki aydır devam eden provaların ardından ilk gösterimini 23 Nisan'da Trabzon Sanatevi'nde, 3 Mayıs'ta da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Ses Ver Kültür, Sanat ve Dayanışma Projesi" kapsamında sahne alacak.

        TOT Sanat Yönetmeni ve senarist Elvan, AA muhabirine, 2016 yılında üç oyuncu arkadaşıyla Filistin'e destek için oyun sahneleyerek yaşanan zulme dikkat çektiklerini, aradan 10 yıl geçmesine rağmen acıların artarak devam ettiğini söyledi.

        Elvan, zulme karşı ellerini taşın altına koyup tiyatro oyunu hazırladıklarını belirterek, konusu ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        "Tiyatro iyileştirir" sloganıyla hareket ettiklerini ve Filistin'deki insanların sesi olmayı amaçladıklarını dile getiren Elvan, "Allah'ın izniyle ses vereceğiz, ses olacağız ve geniş kitlelere yayılacak bir kıvılcım o da Trabzon'dan çıkacak. Biz vitrin işi yapıyoruz. Tiyatro bir vitrin, sanatların sanatı, gerçekten görsel sanatların en önemli silahı, bunu doğru bir şekilde kullanmak lazım." dedi.

        Mahir Elvan, Filistin'deki kanayan yaraya duyarsız kalamadıklarını belirtti.

        TDT oyuncusu ve oyunun yönetmeni Ceyhun Gen de senaryoyu eline aldığında çok heyecanlandığını, zaman zaman hüzünlendiklerini aktardı.

        Gen, teknik ekip ve oyuncuların 18 kişiden oluştuğunu, yaşananları haberlerden ve sosyal medyadan takip ederek, yaşanan soykırımı empati yaparak hissetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Yaşananları sahneye birebir aktarmalarının çok zor olduğunu ancak var olan hikayelere sanatsal dokunuşlar yaparak seyirciye anlatmaya çalışacaklarını kaydeden Gen, "Rachel Corrie diye bir karakterimiz var. Bu gerçekten yaşamış Amerikalı bir aktivist." ifadesini kullandı.

        Gen, sadece Müslümanın Müslümana destek olduğu değil, dili, dini farklı insanların da bu zulmün karşısında durduğunu oyunda işlediklerini aktararak, 16 yaşında Filistinli kız çocuğunun tiyatro oyuncusu olarak ülkesinde insanların sesi olmak için verdiği mücadelesini ve amacını anlattığını belirtti.

        Yıllardır Filistin'de yaşanılan zulme karşı sanatçıların duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Gen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kalbimi parçalayan bir nokta özellikle çocukların şehit edilmesi, sanırım kimse buna duyarsız kalamaz. Böyle bir buluşma oldu ve izleyicilerimizde bizi yalnız bırakmayacaklar ve onlarda görecekler."

        Oyunda Leyla karakterini oynayan Güliz Oktar da güzel, hareketli ve yoğun bir süreç geçirerek, provalarla oyuna hazırlandıklarını, zaman zaman duygusallaştıkların ama her şeye rağmen keyifli bir süreç yaşadıklarını belirtti.

        Oktar, "Elimizden geldiğinde ses çıkarmalıyız, ne gerekiyorsa yapabilmeliyiz, bu noktada biz işimizle sesimizi duyurmak istedik. Tiyatroyla, sanatla birlikte." diye konuştu.

        Her an ölüm korkusuyla yaşayan Filistinlilerin yaşadıklarını bir oyuncu olarak elinden geldiği kadar sanatın diliyle sahneye taşımaya çalıştığını aktaran Oktar, tüm sanatseverleri oyunlarına davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Fatih'te Hollandalı kardeşler ölmüştü! İlk faciadan da zehirli gaz çıktı!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Kazada hayatını kaybeden Zeynep'e duvaklı veda
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Asensio derbiye yetişek mi?
        Asensio derbiye yetişek mi?
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor kupaya odaklandı
        Trabzonspor kupaya odaklandı
        Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasman başarısını sürdürmek istiyor
        Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasman başarısını sürdürmek istiyor
        Trabzon'da Düzköy'e dev altyapı yatırımı
        Trabzon'da Düzköy'e dev altyapı yatırımı
        Ata yadigarlarıyla zamanda yolculuk
        Ata yadigarlarıyla zamanda yolculuk
        Trabzon'un simge köprüsünde Roma'dan kalan miras incelenecek Tabakhane Köpr...
        Trabzon'un simge köprüsünde Roma'dan kalan miras incelenecek Tabakhane Köpr...
        Trabzonspor'da Kupa mesaisi başladı
        Trabzonspor'da Kupa mesaisi başladı