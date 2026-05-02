Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 02.05.2026 - 20:53 Güncelleme:
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Murat Temel
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Pina, Muçi, Augusto, Onuachu
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Dennis, Cherni, Antunes, Juan, Janderson
Gol: Dk. 32 Juan (Göztepe)
Kırmızı kart: Dk. 42 Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 25 Bouchouari (Trabzonspor)
TRABZON
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri