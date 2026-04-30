        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Genç Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor

        Genç Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor

        ENES SANSAR - Genç Kadın Judo Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Gençler Judo Kupası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Genç Kadın Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda zirveyi hedefliyor

        ENES SANSAR - Genç Kadın Judo Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Gençler Judo Kupası'nda birinci olmayı hedefliyor.

        Milli takım, 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek müsabakalar öncesinde Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) hazırlıklarını tamamladı.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen 18-20 yaş grubundaki sporcuları bünyesinde barındıran milli takım, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda mindere çıkacakları günü bekliyor.

        Genç ve Ümit Kadınlar Judo Milli Takım Teknik Direktörü Yasin Doğan, AA muhabirine, büyük bir organizasyon düzenleneceğini ve başarılı olmak istediklerini söyledi.

        Yaklaşık 18 gün Trabzon'da antrenman yaptıklarını ifade eden Doğan, "Kamp sürecinde çocukların fiziksel, teknik ve sürat, koordinasyon çalışmaları tamamlandı. Son aşamalarımız bitti. Azerbaycan milli takımıyla beraber hazırlıklarımızı sürdürdük. Onlar da İstanbul'daki yarışlara katılacaklar. Antrenmanlar çok verimli geçti ve çok yorucu ortamda çalıştı çocuklar. Karşılıklarını madalyayla alacaklar inşallah." diye konuştu.

        Milli sporcuların, kampa Türkiye Şampiyonası'nın ardından geldiklerini ve kondisyonlarının iyi olduğunu aktaran Doğan, kamp sürecinde çalışmalarını kuvvet durumuna göre artırdıklarını dile getirdi.




        - "Her sıklette sporcularımızdan madalya bekliyoruz"

        Doğan, Avrupa Gençler Judo Kupası'na dünyanın çoğu ülkesinden katılım sağlanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Büyük bir kupa düzenlenecek. İstanbul'da olduğu için bütün ülkelere ulaşım çok rahat olacak. Avrupa Kupası değil, Dünya Kupası gibi olacak. Özbekistan, Kazakistan, Japonya, Brezilya gibi dünya ülkeleri de katılabiliyorlar. O yüzden Avrupa Kupası'ndan biraz daha büyük bir kupa bizi bekliyor. Kupaya hazırız, her sıklette sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Bunun akabinde ekim ve kasım ayında Avrupa ve dünya şampiyonasının hazırlıkları başlayacak."

        Türk judosunun her geçen gün daha iyi noktalara geldiğini vurgulayan Doğan, özellikle ümit takım kategorilerinde girilen her turnuvada bir kupa alındığını kaydetti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonunun altyapıyı güçlendiren çalışmalar yaptığına değinen Doğan, "Şu anda Türk judosu altyapısı çok güçlü şekilde geliyor. Daha da aşağıdan çok kaliteli sporcular gelme yolundalar. İnşallah hedefimiz 2028 olimpiyatlarında güzel sonuçlar almak." ifadelerini kullandı.

        Milli judocu Lara Yılmaz ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "İstanbul'daki turnuva çok zorlu bir turnuva. Hepimiz bunun farkındayız. Çok çalıştık, çok emek verdik. Hepimiz burada tüm çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. İnşallah da yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Süper Lig'in 'kafa golü' rekortmeni oldu
        Trabzonspor, Süper Lig'in 'kafa golü' rekortmeni oldu
        Ege'den Karadeniz'e vefa köprüsü; misafir taraftara 'dostluk' indirimi
        Ege'den Karadeniz'e vefa köprüsü; misafir taraftara 'dostluk' indirimi
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzon'da DMD hastası kardeşler için futsal turnuvası düzenlendi
        Trabzon'da DMD hastası kardeşler için futsal turnuvası düzenlendi