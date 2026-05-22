GSB Trabzon Gençlik Korosu konser verdi

Trabzon'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında konser etkinliği düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Gençlik Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.



Arıcıoğlu, müdürlük bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GSB Trabzon Gençlik Korosunca verilecek konserde emeği geçenlere teşekkür etti.



"Türkiye'nin gücü gençliği" temasıyla organize edilen konserde, şef Hanife Sümer Erdal öncülüğünde farklı bölgelere ait türküler koro ve solo olarak seslendirildi.





Halk oyunları ekiplerinin de yer aldığı konsere izleyiciler ilgi gösterdi.

