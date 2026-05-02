Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-27 yendi.
Giriş: 02.05.2026 - 21:15
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk takım Nilüfer Belediyespor, 17-12 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, salondan 34-27 galip ayrıldı.
