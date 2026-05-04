        Hollanda Büyükelçisi Wijnands'tan Trabzonspor Kulübüne ziyaret

        Giriş: 04.05.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Wijnands'ın Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Wijnands, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'u yakından takip ettiğini ve kutlamalardan etkilendiğini ifade etti.

        Wijnands, ziyarette Türkçe 'bize her yer Trabzon' sloganını da dile getirdi.


        Kafkas da Wijnands'a isminin yazılı olduğu forma hediye ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçına davet etti.

        Wijnands, Kafkas'a Hollanda'ya özgü özel bir porselen hediye etti.

        Ziyarette Başkan Yardım Kemal Ertürk, Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
