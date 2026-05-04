        Trabzon Haberleri Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Giriş: 04.05.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Wijnands'in Başkan Ahmet Metin Genç ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve yatırım konularını ele alındığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, Trabzon'un ekonomik potansiyeline değinerek, şehrin özellikle tarım, su ürünleri ve turizm alanlarında güçlü bir konumda olduğunu aktardı.

        Genç, Trabzon'un fındık, çay ve somon üretimiyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Bunun yanında turizmde de her geçen yıl daha fazla ilgi görüyoruz. Organize sanayi bölgelerimizi güçlendiriyoruz, yenilerini kuruyoruz. Hollanda'dan yatırımcıları şehrimizde görmekten büyük memnuniyet duyarız." ifadelerine yer verdi.

        Wijnands, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olduğunu belirterek, Trabzon'un sunduğu fırsatların ilgilerini çektiğini vurguladı.

        Trabzon'un sahip olduğu doğal kaynaklar, tarımsal üretim gücü ve turizm potansiyelinin oldukça etkileyici olduğunu ifade eden Wijnands, "Özellikle sürdürülebilir tarım, su ürünleri ve lojistik alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirmek isteriz. Hollandalı yatırımcılar için Trabzon'un önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Genç, Wijnands'a üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması ve telkari fincan takımı hediye etti.

        Wijnands, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı da makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 12 otobüs ekledi
