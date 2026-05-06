İlkokul öğrencilerine "su bilinci" aşılanıyor

HATİCE DİLER - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Bostancı İlkokulu'nda uygulanan "Mavi Geleceğe Yolculuk: Su Bilinci Hareketi Projesi" ile birinci sınıf öğrencileri suyu verimli kullanmayı öğreniyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Her Okulun Projesi Olsun (HOPO)" projesi kapsamında Bostancı İlkokulu sınıf öğretmeni Merve Aydın ile öğrencileri, proje hazırladı.



Proje çerçevesinde okulun bahçesindeki kameriyenin çatısına yağmur hasadı için gerekli sistem kuruldu. Öğrenciler, yağmur hasadıyla suladıkları bahçede çilek, yeşil soğan, kara lahana, marul ve fasulye yetiştiriyor.



"Mavi Geleceğe Yolculuk: Su Bilinci Hareketi Projesi"nin yürütücüsü ve sınıf öğretmeni Merve Aydın, AA muhabirine, çok yağış alan Trabzon'da yağmur suyunun günlük hayata entegre edilmesi gerektiği fikrinden yola çıktıklarını söyledi.



Su ayak izinin soyut bir kavram olduğunu belirten Aydın, "Soyut kavramı somutlaştırarak çocuklara su ayak izini vermeye çalıştık ve muazzam bir etki aldık." dedi.



Suyu doğru kullanma noktasında çocukların verimli hareket ettiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:



"Okulun su faturasından su sayaçlarına kadar bütün her şeye göz atarak, su hayatımızın merkezinde olacak şekilde 40 adımda 40 etkinlik yaptık çocuklarla. Şiirler yazdık su bilinciyle ilgili ve 'Damla Damla' adlı kitap çıkardık. Arka bahçemizdeki kameriyenin üst bölümüne yağmur hasadı sistemi kurduk. Daha sonra tarlamızı yaptık. Tarlaya çilek, lahana, marul diktik çocuklarla beraber, ben sadece rehberlik ettim."



Öğrencilerin projeyle ilgili yaptığı etkinliklerin yer aldığı bir sergi düzenlediklerini ifade eden Aydın, projeye katılan 90 öğrenciye "Damla Mühendisi Sertifikası" verdiklerini aktardı.



Aydın, çocukların farkındalığının yüksek olduğunun altını çizerek, "Bazen, 'çocuk anlamaz' diyoruz ama suyun farkındalığını belki de en iyi anlayacak kapsamlı yaş, bu yaşlar. Çocuk okula adımını atar atmaz bu davranış bilincini kalıcı hale getirirsek çok güzel ilerleriz. Çok da güzel meyvelerini aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Su bilincinin bireysel değil, toplumsal bir hareket olduğunu vurgulayan Aydın, küçük yaşlarda farkındalık oluşturulmasının sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu kaydetti.



Aydın, su farkındalığını işlemek isteyen öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla, proje sürecinde edindiği tecrübelerden yola çıkarak "40 Adımda Öğretmen Kılavuzu" adlı kitap hazırladığını da sözlerine ekledi.



- Öğrenciler suyu verimli kullanıyor



Birinci sınıf öğrencisi Kemal Kayra Paslı da suyu doğru şekilde kullanmayı öğrendiklerini söyledi.



Suyun önemli olduğunu belirten Paslı, "Çünkü su olmazsa canlılar yaşayamaz, çiçekler, ağaçlar hiçbir şey büyüyemez, doğa yeşilsiz kalır. Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatabiliriz. Bir şeyler yıkarken suyu az açabiliriz." dedi.



Proje kapsamında "Damla Kasabası" adını verdikleri oyun tasarladıklarını ifade eden Deniz Sare Celep ise çalışmaları yaparken çok eğlendiklerini anlattı.

