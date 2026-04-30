KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Aksoy aşının önemine değindi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, aşıların bireysel ve toplumsal sağlık açısından önem taşıdığını belirtti.



KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl nisan ayının son haftasında küresel ölçekte kutlanan Dünya Aşı Haftası'nın bu yıl "Her Nesil İçin Aşılar İşe Yarar" temasıyla düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, aşıların yalnızca çocukları değil, her yaştan bireyi koruduğunu ve kuşaklar boyunca toplum sağlığının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını kaydetti.



Aşıların kızamık, boğmaca ve difteri gibi çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynadığını belirten Aksoy, "Aynı zamanda Hepatit B ve HPV gibi uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına ve kansere yol açabilen enfeksiyonlara karşı da etkili koruma sağlıyor." ifadesini kullandı.



Aşılamanın özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler açısından hayati önem taşıdığına dikkati çeken Aksoy, birçok enfeksiyon hastalığına karşı en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu vurguladı.



Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Ulusal Bağışıklama Programı" kapsamında bebek ve çocuklara yönelik aşıların ücretsiz uygulandığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:



"Bu program sayesinde pek çok aşıyla önlenebilir hastalığın görülme sıklığında önemli düşüşler yaşandı. Ayrıca yetişkinler, yaşlı bireyler, risk grupları ile seyahat ve göç kaynaklı aşı gereksinimlerine yönelik çalışmalar da sürüyor. Dünya Aşı Haftası, çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar tüm yaş gruplarında eksik aşıların tamamlanması ve aşı tereddüdüyle mücadele edilmesi açısından önemli bir fırsat. Toplum sağlığının korunması için aşı takvimine uyum büyük önem taşıyor."



