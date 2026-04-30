KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Aksoy aşının önemine değindi

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 16:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, aşıların bireysel ve toplumsal sağlık açısından önem taşıdığını belirtti.

        KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl nisan ayının son haftasında küresel ölçekte kutlanan Dünya Aşı Haftası'nın bu yıl "Her Nesil İçin Aşılar İşe Yarar" temasıyla düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Aksoy, aşıların yalnızca çocukları değil, her yaştan bireyi koruduğunu ve kuşaklar boyunca toplum sağlığının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını kaydetti.

        Aşıların kızamık, boğmaca ve difteri gibi çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesinde büyük rol oynadığını belirten Aksoy, "Aynı zamanda Hepatit B ve HPV gibi uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına ve kansere yol açabilen enfeksiyonlara karşı da etkili koruma sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Aşılamanın özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler açısından hayati önem taşıdığına dikkati çeken Aksoy, birçok enfeksiyon hastalığına karşı en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu vurguladı.

        Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Ulusal Bağışıklama Programı" kapsamında bebek ve çocuklara yönelik aşıların ücretsiz uygulandığını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

        "Bu program sayesinde pek çok aşıyla önlenebilir hastalığın görülme sıklığında önemli düşüşler yaşandı. Ayrıca yetişkinler, yaşlı bireyler, risk grupları ile seyahat ve göç kaynaklı aşı gereksinimlerine yönelik çalışmalar da sürüyor. Dünya Aşı Haftası, çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar tüm yaş gruplarında eksik aşıların tamamlanması ve aşı tereddüdüyle mücadele edilmesi açısından önemli bir fırsat. Toplum sağlığının korunması için aşı takvimine uyum büyük önem taşıyor."

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

