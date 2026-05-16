        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Doğan'dan Çaykur Rizespor açıklaması:

        Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü kongre kararı alan Çaykur Rizespor Kulübünün başkanı İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve kulübüne sunduğu katkılar için teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Doğan, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut'un olağanüstü kongre kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıklamasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Görev süresi boyunca Çaykur Rizespor için büyük bir özveriyle çalışan, zamanını ve emeğini kulübünün geleceği adına samimiyetle ortaya koyan Sayın Turgut, sağduyulu yaklaşımı, yapıcı tavrı ve çözüm odaklı duruşuyla Türk futboluna çok önemli katkılar sunmuştur. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde bana yol arkadaşlığı yapan Sayın İbrahim Turgut ile birlikte Türk futbolunun gelişimi adına birçok konuda ortak fikir alışverişinde bulunduk, çözüm üretmek adına mücadele verdik. Futbolumuzun sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet ve kulüplerimizin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon her zaman takdiri hak etmiştir."

        Turgut'un aynı zamanda Karadeniz futbolunun birlik ve beraberlik ruhunu önemseyen bir anlayışla Trabzonspor ile komşu Çaykur Rizespor arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de değerli katkılar sağladığını vurgulayan Doğan, şunları aktardı:

        "Çaykur Rizespor'a verdiği emekler, şehrine duyduğu aidiyet ve camiasıyla kurduğu güçlü bağ, Sayın İbrahim Turgut'u Rize futbolu adına iz bırakan başkanlardan biri haline getirmiştir. Değerli kardeşim İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve Çaykur Rizespor'a sunduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Çaykur Rizespor camiasına da olağanüstü kongre sürecinde hayırlı sonuçlar temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

