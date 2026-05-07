        Of Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergi açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Of Halk Eğitimi Merkezinde organize edilen serginin açılışına, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkan Vekili İrfan Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve davetliler katıldı.


        Kaymakam Akça, birbirinden güzel çalışmaların yer aldığı serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.


        Halk Eğitimi Merkezinde adeta fabrika gibi üretim yapıldığını belirten Akça, "Kursiyerlerimiz hem kendi hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyor. Bizler de bu eserler içen satış yeri temini noktasında gerekli çalışmaları yapacağız. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


        Kabahasanoğlu ise Of'ta yaygın eğitime çok önem verdiklerini ifade etti.


        Merkez bünyesinde açılan 116 kursa 2 bin 312 kişinin katıldığını vurgulayan Kabahasanoğlu, 718 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını kaydetti.


        Of Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Soylu'nun da konuşma yaptığı program, kursiyerlere sertifika verilmesi, stantların gezilmesi ve ikramla son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

