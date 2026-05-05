Of Kaymakamlığı Bahar Voleybol Turnuvası sona erdi

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen Of Kaymakamlığı Bahar Voleybol Turnuvasının şampiyonu İvyanspor oldu.





Of Spor Salonunda organize edilen turnuvanın final maçı, İvyanspor ile Akıncılar takımları arasında oynandı.





Rakibini 3-0 yenen İvyanspor, turnuvanın şampiyonu oldu.





Şampiyon İvyanspor ile ikinci Akıncılar ve üçüncü Koçari takımlarına kupa ve madalyaları, protokol üyelerince verildi.





Törene, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ile diğer ilgililer katıldı.





Yaklaşık bir ay süren turnuvada 20 takım mücadele etti.



