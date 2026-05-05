        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of Kaymakamlığı Bahar Voleybol Turnuvası sona erdi

        Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen Of Kaymakamlığı Bahar Voleybol Turnuvasının şampiyonu İvyanspor oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen Of Kaymakamlığı Bahar Voleybol Turnuvasının şampiyonu İvyanspor oldu.


        Of Spor Salonunda organize edilen turnuvanın final maçı, İvyanspor ile Akıncılar takımları arasında oynandı.


        Rakibini 3-0 yenen İvyanspor, turnuvanın şampiyonu oldu.


        Şampiyon İvyanspor ile ikinci Akıncılar ve üçüncü Koçari takımlarına kupa ve madalyaları, protokol üyelerince verildi.


        Törene, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdürü Levent Durmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ile diğer ilgililer katıldı.


        Yaklaşık bir ay süren turnuvada 20 takım mücadele etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da yangın: 1 ölü
        Evde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Evde çıkan yangında hayatanı kaybetti
        Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar sürüyor Projede sahada yoğun bir in...
        Trabzonspor'dan kombine bilet çağrısı
        Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve çocuklar için protokol imzalandı
