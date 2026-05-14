Of'ta 2. Yeşilay Bahar Şöleni düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde 2. Yeşilay Bahar Şöleni gerçekleştirildi.







Yeşilay Of İlçe Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katılan öğretmen ve öğrenciler, İrfanlı Mahallesinden sahile kadar yürüyüş yaptı.





İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı öğrenciler için yapılan her türlü güzel çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.





Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ise ilçenin yine güzel bir programa imza attığını, öğrencilerin coşku ve heyacanını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.





Yeşilay Of İlçe Temsilcisi İzzet Keleş de bağımlılıktan uzak, kendisi ve çevresiyle barışık insanlar olmaya çalıştıklarını ifade etti.





Konuşmaların ardından bilgi yarışmaları ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.









