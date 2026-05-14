Of'ta "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında eski otogar binası önünde bir araya gelen öğrenciler ve katılımcılar, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri eşliğinde Of Kaymakamlığına kadar yürüdü.



Yürüyüşün ardından gösterilerini sunan öğrenciler, protokol üyeleri ve seyircileri selamladı.





Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yaptığı konuşmada, gençliğin ülkenin umudu olduğunu ve onlara güvendiklerini belirtti.















