        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of'ta lise öğrencileri trafik uygulamasına katıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde trafik kuralları ve nezaket konulu uygulamaya katılan öğrenciler sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polislerinin Of-Çaykara yolu üzerinde düzenlediği trafik uygulamasına katıldı.


        Öğrenciler, uygulamada durdurulan sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşürleri dağıttı.

        Okul müdür yardımcısı Tahsin Kemhacıoğlu, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik sayesinde trafikte nezaket, saygı ve sorumluluk bilincinin gelişmesinin amaçlandığını söyledi.


        Öğrencilerin ayrıca hafta dolayısıyla hazırladıkları afiş ve sloganları da sürücülere dağıttıklarını belirten Kemhacıoğlu, "Öğrencilerimiz için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizlere etkinlikte yardımcı olan, katkı veren İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve trafik polisi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
