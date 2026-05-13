Of'ta TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde, TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı düzenlendi.





Of Bilim ve Sanat Merkezince Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda organize edilen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Üstündağ, Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Sürmene Milli Eğitim Müdürü Cem Yakupoğlu, Araklı Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şentürk ve davetliler katıldı.





Açılışın ardından katılımcılar, 24 öğrencinin hazırladığı 12 proje hakkında bilgi aldı.





Üstündağ, projede emeği geçenlere teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi.



Kabahasanoğlu da iki gün açık kalacak fuarda projeleri yer alan öğrencileri kutladı.

