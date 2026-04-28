Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Birinciliği Trabzon'da başladı

Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, 47 ilden 318 sporcunun katılımıyla Trabzon'da başladı. Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakaların ilk gününde sporcular, serbest, sırtüstü, kelebek, kurbağalama, karışık, karışık bayrak ve serbest bayrak stillerinde kıyasıya mücadele etti. Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 47 ilden 318 sporcunun 95 okulu temsil edeceğini belirterek, tüm sporculara başarılar diledi. Etkinlik, 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.

