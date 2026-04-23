        Trabzon Haberleri Ortaokul öğrencisi illüstrasyon tekniğiyle yayla bitkilerini dijital dünyaya taşıdı

        HATİCE DİLER - Trabzon'da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Şeyihoğlu, yaylalarda gördüğü bitkileri, şekillerini, renklerini ve ayrıntılarını tasvir ettiği bilimsel botanik illüstrasyon metoduyla çizerek sanal müzeye aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Söğütlü Ortaokulu ile Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Şeyihoğlu, Düzköy ilçesindeki yaylalarda bulunan bitkileri daha yakından tanıyabilmek için isimleri ve türlerine yönelik bir süre önce araştırma yaptı.

        Ailesinin yanı sıra internetten edindiği bilgilerle bitkilerin faydalarını öğrenen Şeyihoğlu, öğretmenlerinin de desteğiyle TÜBİTAK destekli "Benim Yaylamın Florası" isimli projeyi geliştirdi.

        Şeyihoğlu, proje kapsamında çizdiği 28 bitkinin resimlerini sanal ortama aktarıp dijital sergi açtı.

        Bu çalışmalarının yanı sıra yaklaşık 100 farklı bitkiyle daha ilgilendiğini belirten Şeyihoğlu, AA muhabirine, amacının bitki okuryazarlığını geliştirmek olduğunu söyledi.

        Doğanın insanın her türlü ihtiyacına cevap verdiğini belirten Şeyihoğlu, "Küçükken bitkilerle sürekli oyun oynuyordum. Mesela eğrelti otundan bileklik ve kolye yapıyordum. Papatyalardan taç yapıyordum. Damar otunu bir yerimi kestiğimde ezip yarının üzerine koyuyordum. Bu yüzden bir süre sonra bu bitkilere olan ilgimi akademik projeye dönüştürmek istedim." dedi.

        Şeyihoğlu, çizimlerini yaptığı bitkilerin fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı karekodlarını oluşturduğunu, ardından da dijital ortama aktardığını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Bilimsel botanik illüstrasyon normal bir çizimden farklı olarak daha çok farmakolojik yani bitki tıbbındaki özelliklerini vurgulayarak çizmeye denir. Normal bir fotoğrafta anı dondururken illüstrasyonda bitkinin morfolojik özelliklerini vurgulayarak, bitkinin görüntüsünü, yapısal duruşunun çizimini yapabiliyoruz. Ayrıca ışık ve durum faktörleri olmuyor, direkt yapısal gerçeği gösterebiliyoruz."

        Bitkilerin sürdürülebilirliğini öğrenme ve öğretmeyi amaçladığını dile getiren Şeyihoğlu, "Bitki körlüğü insanların bitkileri tanımamasına deniyor. Bizim amacımız projede bitki okuryazarlığını aşılamaktı. Bitki okuryazarlığı bitkileri tanımak, ihtiyaç doğrultusunda bitkiyi kullanabilecek kadar bir bilgi olmasını sağlamak." diye konuştu.

        Proje koordinatörü Tahir Yalçın ise öğrencisinin 10 aylık sürede önemli bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

        Şeyihoğlu'nun, Özel Yetenekleri Geliştirme sınıfı öğrencisi olduğunu kaydeden Yalçın, "Leonardo da Vinci insanların anatomisini çiziyordu. Zeynep'in kullandığı teknik de bunun aynısı ve illüstrasyon deniyor. Önemli yerleri vurguluyor. Bir fotoğrafta siz bitkinin yaprağını tam algılayamayabilirsiniz. Karahindibayı fotoğrafta görseniz yaprağını algılayamayabilirsiniz. Fakat Zeynep onun önemli farmakolojik yerlerini vurguluyor. Mesela tohumunu ayrı çiziyor. Bunu bir fotoğrafta görmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

        Yalçın, "Benim Yaylamın Florası" isimli projenin aynı zamanda TÜBİTAK Ortaokullar Erzurum bölge finallerinde biyoloji alanında birinci geldiğini ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Tarihi keşif! Molozların arasında bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Anne kaynaklı mutasyon uyarısı: O risk doğumdan önce başlıyor!
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        2023'teki partiden kareler bakın nasıl değişti?
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ortaokul öğrencilerine de ulaşım artık ücretsiz
        Trabzon'da ortaokul öğrencilerine de ulaşım artık ücretsiz
        17 yıldır kayıp Yusuf dosyasında 'özel birim' umudu ve Tuncay Sonel detayı
        17 yıldır kayıp Yusuf dosyasında 'özel birim' umudu ve Tuncay Sonel detayı
        Dumlupınar Denizaltı Faciası yapay zeka ile yeniden canlandırılıyor Tamamı...
        Dumlupınar Denizaltı Faciası yapay zeka ile yeniden canlandırılıyor Tamamı...
        Trabzon'da gelirleri köy okulları ile Filistin'e bağışlanacak kültür ve san...
        Trabzon'da gelirleri köy okulları ile Filistin'e bağışlanacak kültür ve san...
        Trabzonspor Başkanı Doğan, kombine satışları için taraftardan destek istedi...
        Trabzonspor Başkanı Doğan, kombine satışları için taraftardan destek istedi...
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Trabzon'da üniversite öğrencileriyle bir...
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Trabzon'da üniversite öğrencileriyle bir...