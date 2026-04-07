        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Giriş: 07.04.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk ayağı Trabzon'da düzenlenecek

        Petlas 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk ayağı, 10-12 Nisan tarihlerinde Trabzon'da yapılacak.

        Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyon öncesinde Akçaabat ilçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, güzel bir organizasyon ile spor severlere unutulmayacak bir hafta sonu yaşatacaklarını söyledi.


        Cankatar, "Geçen hafta sonu organizasyon komitesiyle ilgili kurumlarla şampiyonanın güvenlik yönünden huzur içinde geçmesi için toplantı icra ettik. Hem jandarma hem de emniyet bölgesinde çeşitli aktiviteler olacak. Planlamalar yapıldı. Huzur içinde güvenlik içinde sporcularımız unutamayacağı şampiyona yaşayacak." ifadelerini kullandı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, bu tür etkinliklerin kentte turizmin 12 aya yayılması noktasında katkı sağlayacağını dile getirdi.


        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de seyirci etabına tüm vatandaşları davet etti.





        - Program


        Etkinliklerin ilk günü açılış seremonisinin ardından gerçekleştirilecek keşif ve mukavemet etapları, Akçaabat Belediyesi önünden start alarak Akçaköy mevkiinde devam edecek.

        Organizasyonun ikinci gününde, Akçaköy'de saat 10.00'da başlayacak 11 kilometrelik mukavemet etabı, saat 18.00'de sona erecek.

        Akçaabat Sahili Yaylacık Çimeni Dolgu Alanı'ndaki final etabının ardından ödül töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

