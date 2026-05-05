Polisten kaçmak için üçüncü kattan atladığı ifade edilen hükümlü ağır yaralandı

Trabzon'da, polislerden kaçmak için binanın üçüncü katından atladığı ifade edilen firari hükümlü ağır yaralandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerce yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü B.Y'nin (44), Ortahisar ilçesine bağlı 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi.



Adrese giden polis ekiplerini fark eden B.Y'nin, binanın 3'üncü katından atlayarak kaçmak istediği iddia edildi.



Zemine düşen B.Y, ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan ilk müdahalenin ardından hükümlü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

