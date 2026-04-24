        Trabzon Haberleri Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da anıldı

        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da anıldı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, şehadetinin birinci yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da anıldı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, şehadetinin birinci yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında anıldı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barışlı Mahallesi'nde düzenlenen programda, Day ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ile vatandaşlar katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, şehitlerin vatan uğruna canlarını feda ettiğini belirterek, "Onların aziz hatıralarını daima yaşatacak, emanetleri olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Trabzon'da 27 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor Gencin kaybolmad...
        Trabzon'da 27 yaşındaki gençten 12 gündür haber alınamıyor Gencin kaybolmad...
        Trabzon'da heyelan; mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Trabzon'da heyelan; mahalle yolu ulaşıma kapandı
        Trabzon'da yunus balığı ölümleri Sürmene ve Ortahisar ilçelerinin ardından...
        Trabzon'da yunus balığı ölümleri Sürmene ve Ortahisar ilçelerinin ardından...
        Trabzon'da "Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması" yapıldı
        Trabzon'da "Doğu Karadeniz Yerel Medya Buluşması" yapıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Gündüz Bakımevi Projesi'ni incele...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Gündüz Bakımevi Projesi'ni incele...
        Trabzonspor'da kupada Onana resitali
        Trabzonspor'da kupada Onana resitali