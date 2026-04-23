        Trabzon Haberleri TGC'nin "2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

        Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 15:20 Güncelleme:
        TGC'den yapılan açıklamaya göre, yarışmaya medya mensupları 40 eserle başvurdu.

        Faruk Ata başkanlığında Osman Koltuk, İsmail Fandaklı, Ahmet Çağlar Yıldırım ve Selahattin Özcan'ın yer aldığı jüri, TGC'nin eski başkanlarından Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nü, eski TGC Başkanı Osman Çavuşoğlu'na verdi.

        "Jüri Özel Ödülü"ne "Taşacak Bu Deniz" dizisi adına yayınlandığı TRT ve dizi yönetmeni Çağrı Bayrak, "Sanat Ödülü"ne ise sanatçı Onur Dilber layık görüldü.

        "Spor Ödülü", 25 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı adına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, "Yılın Girişimci İş İnsanları Ödülü" de Ahsen Aydın, Akın Çelebi, Mehmet Kobya, Oktay Kaplan ve Uğur Şahintürk'e verildi.

        Abdurrahman Bahşişoğlu, Şenol Yolcu, Tuncay Küçük ve Uğur Kalyoncu ise "Hizmet Ödülü" aldı.

        ​​​​​​​Yarışmada eserleri ödüle layık görülen isimler şunlar:

        Haber Ödülü: Özgür Özdemir (Sabah Gazetesi), Salih Bıyık (Taka Gazetesi)

        Haber Görüntüsü Ödülü: Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı), Ozan Köse (İhlas Haber Ajansı)

        Haber Fotoğrafı Ödülü: Çağrı Aktaş (61 Saat), Oğuzhan Memişoğlu (Haber61)

        Spor Haberi Ödülü: Nurgül Günaydın (Demirören Haber Ajansı), Barış Can Atmaca (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi)

        Spor Fotoğrafı Ödülü: Hasan Taşcan (Anadolu Ajansı)

        Röportaj Ödülü: Melisa Şener (61 Saat)

        Köşe Yazısı Ödülü: Okan Çıtlak (Haber61)

        Haber Mansiyon Ödülü: İlayda Cömert (Haber61)

        Spor Haberi Mansiyon Ödülü: Cengizhan Bahadır (61 Saat)

        Haber Görüntüsü Mansiyon Ödülü: Veysel Mete Kılıç (Kuzey Ekspres)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

