        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Timsal Karabekir Trabzon'da "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" konulu söyleşiye katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" konulu söyleşiye katıldı.

        Karabekir, Akçaabat Belediyesi ve Trabzon Üniversitesi işbirliğiyle Akçaabat Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, gençlerin tarihi olayları bilmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Kars'taki bir konakta gördüğü yazıya değinen Karabekir, "Diyordu ki 'tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer.' Dolayısıyla özellikle gençlerimiz kendi tarihimizi en az bir tarihçi kadar bilmeye mecburlardır, coğrafyamıza sadık kalacaksak. Gençlerle epeyce bir sohbetimiz oluyor ve Allah'a şükür ben yeni gelen gençlerden çok ümitliyim." ifadesini kullandı.

        Çanakkale Savaşı döneminde askerlerin yemek listesini örnek göstererek yaşanan zorluklara değinen Karabekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sabah üzüm hoşafı, öğlen yemek yok. Akşam yağlı buğday çorbası, ekmek tam. Öyle bir an geliyor ki un tükenmiştir. Sabah şekersiz üzüm hoşafı, öğlen yemek yok, akşam yemek yok, ekmek yarım. İşte bu vatanın nasıl kurtarıldığını bilmeyenlere ya da bilmek istemeyenlere anlatmak şehitlerimize olan vicdan borcumuzdur."

        Karabekir, bir öğrencinin babası yaşasaydı gençlere vereceği tavsiyelerin ne olabileceği yönündeki sorusuna ise, "Babamın adına haddim olmayarak gençlere şunu söyleyeceğini tahmin ettiğim için söylüyorum, 'kendi tarihinizi ve coğrafyanızı çok iyi bilin mutlaka' diyecekti. Sadece gençlere değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmemiz borcumuzdur, görevimizdir, ibadetimizdir. Bunu böyle bilelim. Omuzlarımızda çok büyük mesuliyetler var. Türk evladı kız olsun, erkek olsun asker olarak doğar. Dolayısıyla doğumdan ölüme kadar vatana sahip çıkacağız." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

