Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Gündüz Bakımevi Projesi'ni inceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapımı devam eden Gündüz Bakımevi Projesi'nde incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, bölgedeki 58 çocuğun kreş ihtiyacına katkı sağlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Çukurçayır-Boztepe bölgesindeki en önemli ihtiyaçlarından birini karşılamak için verdikleri sözü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Genç, gündüz bakımevinin fiziki yapımını tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Şimdi ise iç tefrişat ve donanım çalışmalarını en kısa sürede bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu modern yaşam alanımız, çocuklarımıza güvenli, sağlıklı ve donanımlı bir ortam sunacak şekilde tasarlandı. Ailelerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceği bir merkez oluşturuyoruz. Şimdiden bu güzel hizmetin yavrularımıza, ailelerimize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

