Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Genç, mesajında, alın terleriyle mücadele eden tüm emekçilerin gününü kutladı.



İşçi ve emekçilerin ülkenin kalkınmasında çok önemli bir güç olduklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:



"Ülkemizin gelişmesinde ve Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gitmesindeki en büyük güç hiç şüphesiz emekle, alın teriyle çalışan ve üreten vatandaşlarımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen çalışmalarla işçi kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara samimiyetle çözüm üretilmeye çalışılmış ve birçok çalışma hayata geçmiştir. Bizler de yerel yöneticiler olarak, şehrimizde istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak ve çeşitli yatırımları hayata geçirmek için çalışıyoruz."



Genç, işçilerin ve bütün çalışanların haklarını korumanın öncelikli vazifeleri olduğunu belirterek, "İşçimizin emeğinin karşılığını alabilmesi, bütün tedbirlerin alındığı sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışması her zaman önceliğimizdir. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle mücadele eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Her zaman emeğin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Öte yandan Trabzon Valiliğince alınan karar doğrultusunda, 1 Mayıs Cuma günü 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı miting alanında yapılacak yürüyüş ve etkinlik nedeniyle Cumhuriyet Caddesi giriş ve çıkışlar ile bu güzergaha bağlı ara sokakların 11.30-13.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.

