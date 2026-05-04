Trabzon Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 12 otobüs ekledi.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cenaze hizmetleri, sosyal ve sportif faaliyetler ile şehir içi ve şehir dışı etkinliklerde kullanılmak üzere 5 olan otobüs sayısının 17'ye çıkartıldığı belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi ulaşım filosunda olduğu gibi sosyal hizmet için kullanılan araçlarda da standardı yükselttiklerini belirtti.



Genç, gerek şehir içinde gerekse şehir dışında birçok organizasyon yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:





"Okullarımızın, spor kulüplerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın şehir içinde ve farklı illerdeki etkinliklerine de ulaşım desteği sağlıyoruz. Bu önemli hizmetlerde kullandığımız otobüs sayısını, hizmete aldığımız 12 araçla birlikte 5'ten 17'ye çıkardık. Bu araçlar, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra şehrimizin il dışında temsili açısından da önemli. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."

