Trabzon Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçelerdeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yeni yol açma, mevcut yolları genişletme, asfalt serim ve asfalt yama çalışmalarının yanı sıra yağmur suyu hattı imalatı, kaldırım yapımı, parke döşeme, kanal, ızgara ve yol temizliği gibi çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Bu kapsamda ilçelerde yürütülen çalışmalarda beton yol ve asfalt serim işleminin gerçekleştirildiği aktarıldı.



Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını önemsiyoruz. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliliği önceliğimizdir. Her ilçemizde yol sorunlarını çözmek için ekiplerimiz yoğun bir gayretle çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

