Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 91 zanlı yakalandı

        Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonunda 91 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 07.04.2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Trabzon'daki 101 şüpheliyi 5 ay fiziki ve teknik takibe alan ekipler, Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği operasyonlarda, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik arama köpeği de kullanıldı.

        Gözaltına alınan 91 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Operasyon kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

        Operasyonlarda 4 kilo 930 gram sentetik madde, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 212 gram kokain, 2 bin 470 sentetik ecza, 77 uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve kenevir tohumu ile 9 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek, 9 hassas terazi, 12 tabanca, 2 av tüfeği, 990 fişek, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 4 litre gümrük kaçağı alkol ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar parayla altın ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Benzer Haberler

        Trabzon merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu Trabzon merkezli Artvin, Adıy...
        Trabzon merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu Trabzon merkezli Artvin, Adıy...
        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk ayağı Trabzon'da düzenlenecek
        Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk ayağı Trabzon'da düzenlenecek
        Trabzon, Off-Road şampiyonasına hazır
        Trabzon, Off-Road şampiyonasına hazır
        Trabzon, Off-Road şampiyonasna hazır
        Trabzon, Off-Road şampiyonasna hazır
        Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlenecek
        Trabzon'da "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlenecek
        Trabzon'dan 10 ülkeye tekstil ürünü ihraç ediyor
        Trabzon'dan 10 ülkeye tekstil ürünü ihraç ediyor