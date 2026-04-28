        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon merkezli organize suç örgütü operasyonunda 21 zanlı yakalandı

        Trabzon merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarının işlendiğine dair şikayetler ve deliller üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyeti kapsamında yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama ve silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından 20 farklı olayı örgüt hiyerarşisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda Trabzon'da 1'i ceza infaz kurumunda olmak üzere 18, Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da birer kişi olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

