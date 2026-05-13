        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Giriş: 13.05.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık" suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda, Trabzon'da ikamet eden bir şüphelinin banka hesaplarını kiraladığı ve bunları Türkiye genelinde bu suçları işleyen şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu belirlendi.

        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yomra Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek mal ve hizmet satın almak isteyen vatandaşlar ile yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

        Mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik tespit edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

        Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.


        Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

