Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi gönüllüleri Fransa'da çeşitli temaslarda bulundu

Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi gönüllüleri, 22-27 Nisan tarihleri arasında Fransa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının Uluslararası İş Birlikleri ve Hareketlilik Programları kapsamında "Gençlik Politikalarında Avrupa Yaklaşımları Projesi" yürütüldüğü belirtildi. Gönüllülerin proje çerçevesinde Fransa'nın Strazburg şehrinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Türk gençlerle de bir araya gelindiği kaydedildi. Katılımcıların, proje sayesinde Avrupa'daki gençlik çalışmalarını inceleme imkanı bulduğu ifade edildi.

