Trabzon ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Trabzon, Ordu, Artvin, Bayburt ve Giresun'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.



Trabzon'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendikaların üyeleri, ellerinde döviz ve pankartlarla Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.



Tertip Komitesi adına konuşan TÜRK-İŞ Trabzon Şube Başkanı Gökhan Gedikli, 1 Mayıs’ın emeğin değerini hatırlattığını belirterek, dayanışmanın, birlikteliğin ve ortak mücadelenin anlam kazandığı bir gün olduğunu söyledi.



- Ordu



Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplananlar, döviz ve pankartlarla Tayfun Gürsoy Parkı'na kadar yürüdü.



Sendika temsilcilerinin günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmaların ardından konser verildi.



Programa, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, siyasi parti ve çeşitli sendikaların temsilcileri katıldı.



- Artvin



Artvin'de çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri, Artvin Belediyesi önünde bir araya geldi.



Katılımcılar döviz, pankart ve flamalarla Cumhuriyet Caddesi'nden Halitpaşa Meydanı'na kadar yürüdü.



Tertip Komitesi adına konuşma yapan Yeşim Sancal, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde işçi ve emekçilerin insanca yaşam, çocuklarına onurlu bir gelecek ve alın terlerinin karşılığını almak için meydanları doldurduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından katılımcılar horon ve halay oynadı.



Programa, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, siyasi parti ve çeşitli sendikaların temsilcileri katıldı.



- Bayburt



Bayburt'ta, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üye ve işçilerin katılımıyla Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde program düzenlendi.



HAK-İŞ İl Başkanı Hayrettin Uluca, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.



Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan saldırıları kınadıklarını belirten Uluca, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği kırmızı çizgimizdir. Okullarda meydana gelen bu saldırıların tekrar yaşanmaması için sorunun tüm tarafların işbirliğiyle kalıcı bir biçimde çözülmesini istiyoruz." dedi.



Uluca, Küresel Sumud Filosu ve Gazze için yola çıkan aktivistleri selamladıklarını, insani yardım ulaştıranlara, zulme karşı direnenlere ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edenlerle dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.



- Giresun



Giresun'da da kentte faaliyet gösteren sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Debboy mevkisinde toplandı.



Katılımcılar, döviz ve pankartlarla Gazi Caddesi'nden Osman Ağa Meydanı'na yürüdü.



Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.



