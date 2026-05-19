Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.





Trabzon'daki ilk tören, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.



Arıcıoğlu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda devam eden programda, 19 Mayıs'ın bir ruh, inanç ve karakter olduğunu belirterek, "19 Mayıs bir milletin yeniden ayağa kalkışının adıdır ve o ruh bugün sizlerle yaşamaktadır. Vatan ve Cumhuriyet sizlere emanettir ve bu emanet sizlerin omuzlarında yükselecektir." dedi.



Programda, halk oyunları ekipleri ile çeşitli spor kulüplerince gösteri sunuldu.



Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın da yer aldığı programda, "Büyük Trabzon Gençlik Korosu" çeşitli marşlar ile şarkılar seslendirdi.



Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediye verdi.



- Ordu



Ordu'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.



Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, 19 Eylül Stadyumu'nda devam etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programda, sporcular ise tekvando ve judo gösterisi sundu.



Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman'ın da katıldığı program, yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.



- Giresun



Giresun'da, 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Mustafa Koç, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarihten ibaret olmadığını, esareti kabul etmeyen bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık meşalesinin yakılışının ve Milli Mücadele'nin ilk adımı olduğunu söyledi.



Koç, Giresun'un, Milli Mücadele'de yalnızca destek veren değil, bizzat ön safta yer alan şehirlerden biri olduğunu kaydetti.



Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptığı programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.



- Bayburt



Bayburt'taki kutlamalar ise Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Genç Osman Stadı'nda devam eden kutlamalarda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, konser verdi.



Jimnastik, tekvando, boks, bilek güreşi ve judo gösterilerinin de yapıldığı kutlamaların ardından, öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı resim sergisi açıldı.



Törene, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



- Artvin



Artvin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu ilk tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.



Kara, Artvin Spor Salonu'nda devam eden törende, milletin bağımsızlık yolculuğunun başladığı, umut ve cesaretin tarihe yön verdiği çok özel bir gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Sporcular ile halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı program, geçit töreniyle tamamlandı.



Törene, Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Bilgen Erdem, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ever Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de, Aydın Doğan Spor Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek, "O gün yakılan istiklal ateşi Anadolu'nun dört bir etrafını sarmış, inanç ve zaferle büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taçlanmıştır." dedi.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, halk oyunları ekipleri ile spor kulüplerince gösteri sunuldu.



Kutlamalara, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.



- Rize



Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kutlamalara Çay Çarşısı'nın yanındaki alanda devam edildi.



Günün önemine binaen yapılan konuşmalar sonrasında, 29 metrelik Çay Bardağı Kulesine dağcılar tarafından Türk bayrağı asıldı.



Törende, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı ve Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.



Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve diğer ilgililerin katıldığı program, sportif gösterilerin ardından tamamlandı.

