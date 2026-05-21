Trabzon ve çevre illerde yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Trabzon, Artvin, Rize ve Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerle yöresel lezzetler tanıtıldı.



Trabzon'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Kültür ve Turizm Bakanlığının uhdesinde bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın 5'incisinin düzenlendiğini söyledi.



Hökelekli, Trabzon'un her yıl 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını dile getirerek, "Bu anlamda da çok önemli bir yere sahip. 150'nin üzerinde ülkeden şehrimizde yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlamaktayız. Trabzon tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle ön planda olduğu kadar gastronomisiyle de ön planda. Şalpazarı'ndan, Tonya'dan, Akçaabat'tan tutun Çaykara'sından Of'una kadar birçok yemek ve gastronomi anlamında zenginliği bünyesinde barındırıyor." diye konuştu.



Kentin lezzetlerini ziyaretçilere ve gelecek nesillere daha iyi tanıtmaya çalıştıklarını belirten Hökelekli, Türk Mutfağı Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirildiğini hatırlatarak, Türk mutfağının sadece yemeklerden oluşan bir kültür değil, aynı zamanda tarihin, coğrafyanın, geleneklerin ve misafirperverliğin sofraya yansıyan en güçlü temsili olduğunu belirtti.



Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Emre Murat da öğrencilere Türk mutfağının gelişimini aşılamak istediklerini söyledi.



Murat, kişinin önce kendi yöresini, Türk mutfağının kültürünü ve uluslararası kültürleri bilmesi gerektiğini dile getirerek, "Burada sergilediğimiz tüm yemekleri öğrencilerimiz kendileri hazırladılar. Emekleri çok büyük, kendi gelişimlerini de göstermiş oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum ve kendileri için büyük bir deneyim olacaktır." dedi.



Konuşmaların ardından Hökelekli ve beraberindekilere, üniversite öğrencilerince farklı yörelere ait lezzetlerden oluşan yemekler ikram edildi.



- Artvin



Artvin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla 5'inci kez kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte kente özgü yemeklerin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı.​​​​​​​



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'ndeki salonda düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler vatandaşlara ikram edildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, programla kentin gastronomi değerlerinin tanıtıldığını söyledi.



Dünyada gastronomi turizminin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aytekin, "Biz de ilimizin gastronomi değerlerini bu programla tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yılki temamız "Bir Sofrada Miras." Dolayısıyla sadece yemekler değil, o yemeklerin hikayeleri ve insanları bir araya getiren yönleri de ön plana çıkarılıyor." dedi.



Etkinliğe, Artvin vali yardımcıları İsmail Erdoğan ve Dilara Şenoğlu, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.



- Rize



Rize'deki etkinlikler kapsamında coğrafi işaretli ürünler ve ilçelerden gelen yöreye özgü hazırlanan yemeklerin tanıtımı yapıldı.



İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, geleneksel mutfak kültürüne yönelik bir ihya hareketi başladığını belirtti.



Yemek kültürü geleneğinin yok olmaması adına bu çalışmanın 81 ilde yapılıyor olmasının önemli olduğuna değinen Baydaş, mutfağın bir toplumun karakteristik yapısını ele veren hususlardan biri olduğunu kaydetti.



Baydaş, programın ülke gündemine taşınmasına katkı sağlayan Emine Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinlikte kurulan stantlarda mısır ekmeği, muhlama, sarma, pepeçura, sütlaç, pide, Rize simidi, laz böreği gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.



- Giresun



Giresun'da, valilik koordinesinde Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Zeytinlik Konağı'nda etkinlik düzenlendi.



Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Giresun'un çok geniş ve zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.



Yöre mutfağının turizm açısından önemine değinen Vali Koç, "Bizim kültürümüz çok köklü ve derin. Mutfağımız, yemeklerimiz bunlardan bir tanesi. Yemeklerimizin hepsinin birer hikayesi vardır. Hem bu kültürümüzü dünyaya tanıtmak hem de korumak, gelecek kuşaklara aktarmak hedefimiz." dedi.



Programda kurulan stantlarda yöre mutfağında yer alan yemekler tanıtıldı.



Etkinliğe, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, kurum amirleri, restoran işletmecileri ve davetliler katıldı.

