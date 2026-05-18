Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Trabzon, Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.



Trabzon il merkezi ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle Maçka, Köprübaşı ve Çaykara ilçelerine bağlı bazı yayla yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.



- Bayburt



Bayburt'un yüksek kesimleri etkili olan soğuk havanın ardından beyaz örtüyle kaplandı.



İl merkezinde aralıklarla süren yağmur, Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yerini kara bıraktı.



Karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı güzergahta zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



- Rize





Rize'de kent merkezinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.



İl Özel İdaresine bağlı ekipler, İkizdere, Ardeşen, Fındıklı ve Hemşin ilçelerindeki köy ve yayla yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.



