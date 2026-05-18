        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Trabzon ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Trabzon, Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Trabzon il merkezi ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle Maçka, Köprübaşı ve Çaykara ilçelerine bağlı bazı yayla yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

        - Bayburt

        Bayburt'un yüksek kesimleri etkili olan soğuk havanın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        İl merkezinde aralıklarla süren yağmur, Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yerini kara bıraktı.

        Karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı güzergahta zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        - Rize


        Rize'de kent merkezinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler, İkizdere, Ardeşen, Fındıklı ve Hemşin ilçelerindeki köy ve yayla yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Uçurumda 400 metre yuvarlandılar!
        Sürpriz aşk
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Enflasyonu aşamadı
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Trabzon'da yayla göçleri öncesi yayla yollarında yoğun kar temizleme mesais...
        Lige kötü veda eden Trabzonspor'da gözler kupa finalinde
        Trabzonspor, son 4 sezon içindeki en iyi sezonunu yaşadı
        Balık av sezonu bitti şimdi bakım onarımdan geçiyorlar Trabzon'un Çamburnu...
        Trabzonspor puanları Anadolu'da bıraktı 3 büyüklere karşı direnç, Anadolu'y...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik...
