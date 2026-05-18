        Trabzon ve Rize'de İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Trabzon ve Rize'de İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi

        Trabzon ve Rize'de, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 21:47 Güncelleme:
        İskender Paşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla "nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak İsrail'i protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan Zühtü Kalma, filonun 39 ülkeden farklı dinlere mensup 500'e yakın aktivistin, İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşunu simgelediğini söyledi.

        İsrail'in aktivistleri gözaltına alarak Gazze'deki zulmü gizleyemeyeceğini belirten Kalma, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Sumud Filosu'na yapılan her engelleme Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz. Ne Sumud Filosu ne de Gazze halkı yalnız değildir. Gemileri engelleseniz de gözaltılarla korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze'nin haklı davasından vazgeçmeyecek."

        - Rize

        Rize'de, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Memişağa Parkı'nda bir araya vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

        Grup adına basın açıklaması yapan Turhan Ali Aycan, uluslararası sularda korsanca gözaltına alınan aktivistlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

        Gazze'deki insanlık dışı abluka ve ambargonun kaldırılması gerektiğini ifade eden Aycan, şunları kaydetti:

        "İnsani yardım girişlerine yönelik İsrail engellemeleri son bulmalıdır. İsrail'in hem Gazze'de hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenlere uyguladığı bu barbarlığa karşı meydanlardayız. Bizler, ne Gazze'deki kardeşlerimizi yalnız bırakacağız ne de onlara umut taşırken İsrail'in barbarlığıyla yüzleşen Sumud aktivistlerini. İsrail'in barbarlığına karşı insanlığın mücadelesi galip gelecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

