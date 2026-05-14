Trabzon'da 100 metreden dökülen şelale doğaseverleri bekliyor

HATİCE DİLER - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda karların erimesiyle debisi yükselen Uçarsu Şelalesi, şehirden uzakta sakin vakit geçirmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.



Akpınar Mahallesi'ne bağlı Simba Yaylası'nın yanı sıra kar sularından beslenen şelale, 100 metre yükseklikten dökülüyor. Buradan süzülen su, 27 kilometre uzaklıktaki şehrin önemli turizm noktalarından Sera Gölü'ne ulaşıyor.



Denizin mavisi ile yeşilin her tonunun birleştiği, kıvrımlı yolların sonunda yer alan 1200 rakımlı şelale, fotoğraf, doğa ve trekking tutkunları için farklı bir deneyim alanı oluşturuyor.



Şelaleyi alternatif bir turizm rotasına dönüştürmek amacıyla Akçaabat Belediyesince başlatılan yol yapım çalışmaları sona erdi. Çevre düzenlemesinin yanı sıra dinlenme alanları ve çeşitli tesislerin yapılmasıyla ziyaretçilerin daha iyi zaman geçirmesi amaçlanıyor.



- "Dinlenme alanları, seyir alanları gibi çalışma projemiz var"



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, Uçarsu Şelalesi'nin doğal güzelliğiyle insanları büyülediğini söyledi.



Şelaleye ulaşım için geçen yıl başlattıkları yol çalışmasını tamamladıklarını belirten Ekim, şöyle konuştu:





"Şelalemize ulaşabiliyoruz. Güzelliğinden, suyun akışından, oradaki güzel ortamdan hep beraber nasiplenme fırsatı bulabiliriz. Ziyaretçiler için dinlenme alanları, seyir alanları gibi projemiz var. Tamamlandıktan sonra günübirlik gelenlerin vakitlerini geçirebileceği, sıcak çay içebileceği alanla beraber onları karşılama fırsatı bulacağız. Şu anda Uçarsu Şelalesi'nin sadece ulaşım aksı açıldı. İlerleyen zamanda da tesisler kurulacak."





Araç yolculuğunun ardından yaklaşık 700 metre yürünerek şelaleye ulaşıldığını dile getiren Ekim, "Yani ağaçların, ormanın içerisinde bir yürüyüş aksı hayal edin. O aksla bir şelalenin altına gidiyorsunuz. Hem şelalenin hem de vadinin kendisi komple bir seyir alanı ve bunları orada tatma fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.



- Şelale için gölet çalışması devam ediyor



Ekim, yazın debisi azalan şelaleyi besleyecek gölet için Simba Yaylası'nda çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Belli dönemlerde şelalenin debisinde azalma oluyor. Gölette yaklaşık 1 milyon 300 bin metreküp su tutma kapasitesi olacak. Bu tuttuğumuz suyu, yoğun olmadığı dönemlerde yavaş yavaş bırakarak şelalenin de debisini belli oranda artırabiliriz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Hedef bu yıl içerisinde tamamlamak." dedi.





Bölgenin, çevresindeki yaylalarla birlikte değerlendirildiğinde önemli bir destinasyon merkezi olacağını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:





"Sera Gölü'nden sonra Uçarsu Şelalesi'ne doğru güzel bir turizm aksı. Ondan sonra Kayabaşı Yaylamız. Oradan Düzköy ilçemize kadar çıkan bir turizm aksı olarak değerlendirmek gerekir o bölgeyi. Turist geldiğinde bir gününü değerlendirebileceği bir aks çizdim. Bu aks içerisinde ayrıca konaklamalar mevcut. Bunların hepsini bir bütün içerisinde değerlendirebilir ve o gününü dolu dolu yaşamış olur turistimiz."

