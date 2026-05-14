Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da 100 metreden dökülen şelale doğaseverleri bekliyor

        Trabzon'da 100 metreden dökülen şelale doğaseverleri bekliyor

        HATİCE DİLER - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda karların erimesiyle debisi yükselen Uçarsu Şelalesi, şehirden uzakta sakin vakit geçirmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da 100 metreden dökülen şelale doğaseverleri bekliyor

        HATİCE DİLER - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda karların erimesiyle debisi yükselen Uçarsu Şelalesi, şehirden uzakta sakin vakit geçirmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.

        Akpınar Mahallesi'ne bağlı Simba Yaylası'nın yanı sıra kar sularından beslenen şelale, 100 metre yükseklikten dökülüyor. Buradan süzülen su, 27 kilometre uzaklıktaki şehrin önemli turizm noktalarından Sera Gölü'ne ulaşıyor.

        Denizin mavisi ile yeşilin her tonunun birleştiği, kıvrımlı yolların sonunda yer alan 1200 rakımlı şelale, fotoğraf, doğa ve trekking tutkunları için farklı bir deneyim alanı oluşturuyor.

        Şelaleyi alternatif bir turizm rotasına dönüştürmek amacıyla Akçaabat Belediyesince başlatılan yol yapım çalışmaları sona erdi. Çevre düzenlemesinin yanı sıra dinlenme alanları ve çeşitli tesislerin yapılmasıyla ziyaretçilerin daha iyi zaman geçirmesi amaçlanıyor.

        - "Dinlenme alanları, seyir alanları gibi çalışma projemiz var"

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, Uçarsu Şelalesi'nin doğal güzelliğiyle insanları büyülediğini söyledi.

        Şelaleye ulaşım için geçen yıl başlattıkları yol çalışmasını tamamladıklarını belirten Ekim, şöyle konuştu:


        "Şelalemize ulaşabiliyoruz. Güzelliğinden, suyun akışından, oradaki güzel ortamdan hep beraber nasiplenme fırsatı bulabiliriz. Ziyaretçiler için dinlenme alanları, seyir alanları gibi projemiz var. Tamamlandıktan sonra günübirlik gelenlerin vakitlerini geçirebileceği, sıcak çay içebileceği alanla beraber onları karşılama fırsatı bulacağız. Şu anda Uçarsu Şelalesi'nin sadece ulaşım aksı açıldı. İlerleyen zamanda da tesisler kurulacak."


        Araç yolculuğunun ardından yaklaşık 700 metre yürünerek şelaleye ulaşıldığını dile getiren Ekim, "Yani ağaçların, ormanın içerisinde bir yürüyüş aksı hayal edin. O aksla bir şelalenin altına gidiyorsunuz. Hem şelalenin hem de vadinin kendisi komple bir seyir alanı ve bunları orada tatma fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

        - Şelale için gölet çalışması devam ediyor

        Ekim, yazın debisi azalan şelaleyi besleyecek gölet için Simba Yaylası'nda çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Belli dönemlerde şelalenin debisinde azalma oluyor. Gölette yaklaşık 1 milyon 300 bin metreküp su tutma kapasitesi olacak. Bu tuttuğumuz suyu, yoğun olmadığı dönemlerde yavaş yavaş bırakarak şelalenin de debisini belli oranda artırabiliriz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Hedef bu yıl içerisinde tamamlamak." dedi.


        Bölgenin, çevresindeki yaylalarla birlikte değerlendirildiğinde önemli bir destinasyon merkezi olacağını vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:


        "Sera Gölü'nden sonra Uçarsu Şelalesi'ne doğru güzel bir turizm aksı. Ondan sonra Kayabaşı Yaylamız. Oradan Düzköy ilçemize kadar çıkan bir turizm aksı olarak değerlendirmek gerekir o bölgeyi. Turist geldiğinde bir gününü değerlendirebileceği bir aks çizdim. Bu aks içerisinde ayrıca konaklamalar mevcut. Bunların hepsini bir bütün içerisinde değerlendirebilir ve o gününü dolu dolu yaşamış olur turistimiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Kırmızı halıda rol çaldı
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası
        Huzurevindeki ölüme 6 taksitle para cezası

        Benzer Haberler

        Genç judocu bir ayda 3 Avrupa kupasında birinci oldu
        Genç judocu bir ayda 3 Avrupa kupasında birinci oldu
        Ernest Muçi, golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor
        Ernest Muçi, golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor
        AKUT'tan Mekap'a teşekkür ziyareti Kahramanmaraş'ın izini taşıyan bot evine...
        AKUT'tan Mekap'a teşekkür ziyareti Kahramanmaraş'ın izini taşıyan bot evine...
        Yaklaşan çay sezonu öncesinde çay fabrikasında yangın tatbikatı Trabzon'un...
        Yaklaşan çay sezonu öncesinde çay fabrikasında yangın tatbikatı Trabzon'un...
        Karadeniz'de 'mayıs' alarmı; yüzde 60 artan yağışlara 'rahmet afete dönüşme...
        Karadeniz'de 'mayıs' alarmı; yüzde 60 artan yağışlara 'rahmet afete dönüşme...
        Kurban pazarında dakikalarca süren pazarlıkta inat kazandı Trabzon'da kurba...
        Kurban pazarında dakikalarca süren pazarlıkta inat kazandı Trabzon'da kurba...