        Trabzon'da "12. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği" düzenlendi

        Giriş: 17.05.2026 - 16:57
        KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda bu yıl 12'ncisi organize edilen şenliğe katılan çocuklar, gönüllü öğrenciler eşliğinde çeşitli oyunlar oynama imkanı buldu.

        Çizgi film karakterlerinin kostümünü giyen öğrencilere ilgi gösteren çocuklar, yüz boyama, resim, uçurtma, çuval yarışı gibi çeşitli etkinliklerle eğlendi.

        Etkinlikte, aileleriyle birlikte müzik eşliğinde dans eden çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Program yürütücüsü ve KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sinem Çol, yaptığı açıklamada, şenliğe yaklaşık 2 bin çocuğun katıldığını söyledi.

        Çocukların oyunla eğlendiği etkinliklerin önemine değinen Çol, "Her yıl çocukların yararına daha fazla etkinlikle buluşuyor olmak bizi güçlendiriyor ve mutlu ediyor. Şu an bu alanda kayıtlı 2 bin çocuğumuz var ama dışarıdan da katılımcılarımız oluyor. Genelde bu etkinliği her yıl 2 bin 500 civarında katılımcıyla gerçekleştiriyoruz. Gelecek sene de bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Her yıl daha da güçlenerek yol almak istiyoruz. " ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

